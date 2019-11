Wir verteilen Lebensmittel aus dem Lager, nicht aus der Tonne“, stellt Raimund Juriga, Obmann-Stellvertreter der Flachgauer Tafel klar. Gäbe es seinen Verein nicht, würden einwandfreie Produkte aber genau dort landen: im Müll. Im vergangenen Jahr ist es der Flachgauer Tafel gelungen, 262 Tonnen Lebensmittel zu retten. „Händler melden sich bei einem Überschuss bei uns. Schon jetzt bekommen wir jede Menge Lebkuchen, der erst nächstes Jahr abläuft“, so Juriga. Seine ehrenamtlichen Mitarbeiter holen die Produkte aus den Lagerhallen ab und verteilen sie an ein bis zwei Tagen in der Woche in den Ausgabestellen in Mattsee, Eugendorf und Faistenau. Dort werden sie gegen einen symbolischen Euro pro Einkauf an bezugsberechtigte Personen verteilt.