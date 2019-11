Lebensmittel sind kostbar! Trotzdem landen jährlich in Österreich rund 600.000 Tonnen an einwandfreien Produkten und Speiseresten im Müll. Alleine in den heimischen Haushalten fallen jedes Jahr rund 157.000 Tonnen vermeidbare Lebensmittelabfälle an. Im Schnitt werden damit Waren im Wert von 300 Euro verschwendet. Hochgerechnet ergeben sich daraus für das gesamte Bundesland Salzburg 72 Millionen Euro an Nahrungsmitteln, die jedes Jahr weggeschmissen werden.