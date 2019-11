Keine andere Stadt in Österreich überschreitet den Feinstaub-Grenzwert so oft wie die steirische Landeshauptstadt Graz. Um das Problem in den Griff zu bekommen, wurde über die Jahre eine ganze Reihe von Maßnahmen umgesetzt: darunter der Fernwärme-Ausbau, Tempo 100 auf Autobahnen in den Luftsanierungsgebieten und die Attraktivierung der Öffis.