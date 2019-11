Nach sieben sieglosen Pflichtspielen in Folge hat der SV Horn Hans Kleer als neuen Cheftrainer präsentiert! Der Wiener übernahm den Posten von Markus Karner, wie der Tabellen-Zwölfte der 2. Liga am Montag bekannt gab. Kleer betreute Horn bereits in der Saison 2015/16. Zuletzt war der 50-Jährige bis Sommer beim FC Mauerwerk in der Regionalliga Ost tätig.