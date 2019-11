Die Hangrutschung am Gschliefgraben 2008 ist in Gmunden noch immer Thema, die Sorge von einer Katastrophe groß. Obwohl die Behörden versichern, dass die Rutschungen unter Kontrolle sind und stets so viel Material abtransportiert wird, dass sich beim Engpass des Gschliefgrabens im Mittelteil keine „kritische Masse“ anstauen kann.