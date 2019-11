Freund: Sie wurde „nachdenklicher“

Mehr als vier Monate gilt Julia W. als vermisst. Sie war nach einem Spaziergang plötzlich verschwunden, erzählte ihr Freund Tybor G. Anfang August der „Krone“: „Es kann doch nicht sein, dass ein Mensch von der Erde verschwindet, ohne eine Spur zu hinterlassen“. Die Grafikerin hatte dort mit G. in einem Camper gelebt. Dort hatte sie auch all ihre Dokumente und Wertsachen zurückgelassen. In den letzten Monaten vor ihrem Verschwinden sei Julia aber „nachdenklicher“ und „ernster“ geworden, so G.