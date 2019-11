Historiker fiel betrunken mit Leichenteilen in Fluss

Der Universitätsprofessor war am Samstag alkoholisiert in die Moika gefallen - als ihn die Einsatzkräfte aus dem eiskalten Gewässer retteten, entdeckten sie die Arme einer Frau sowie eine Waffe in seinem Rucksack. Sokolow musste mit einer Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht werden.