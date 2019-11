Elf Tage ist das Rauchverbot in Österreichs Gastronomie nun schon in Kraft. In Wien kam es nur zu wenigen Anzeigen wegen Nichteinhaltung des Gesetzes. Während sich Befürworter des Verbots über diese Zahlen freuen, klagen viele Gastronomen, wie etwa Shisha-Bar-Betreiber, über Umsatzrückgänge. Alexander Hengl ist Sprecher des Wiener Marktamts, das für die Kontrollen in den Gaststätten und Bars zuständig ist. Im krone.tv-Talk mit Moderator Gerhard Koller gibt er eine erste Bilanz des Verbots.