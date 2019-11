Gut Ding braucht Weile. Oder liegt es am Bauherrn? Sechs Monate nachdem das große Hotel-Vorhaben in der Theatergasse publik wurde, liegt immer noch keine Baugenehmigung vor! „Wir planen noch, das braucht Zeit“, so Johanna Graisy von der Straniak-Stiftung. Offenbar hat man sich zwischen den Plänen verzettelt