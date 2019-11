Bei den Münchner Bayern ist er seit vielen Jahren für seine „Wertarbeit“ auf der linken Abwehrseite bekannt, in Österreichs Nationalteam spielt er lieber eine Etappe weiter vorne oder überhaupt zentral - und doch wird David Alaba aktuell in allerhöchsten Tönen für seine Auftritte ganz woanders abgefeiert. Wegen der Sperren und Verletzungen von Jerome Boateng, Niklas Süle und Lucas Hernandez muss der früher als Linksverteidiger regelmäßig zu den Kandidaten für die FIFA-Weltauswahl gezählte Wiener in der Innenverteidigung ran - und überzeugt auf der ganzen Linie!