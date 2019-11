Sie haben schon drei Wochen sondiert. In dieser Zeit sollte man über das Ausloten, ob es einen Sinn macht, zu verhandeln, eigentlich schon hinauskommen. Wie weit sind Sie mit den Gesprächen?

Ich habe in den Gesprächen mit Werner Kogler den Eindruck gewonnen, dass es ihm wirklich ernst ist, Österreich zu einem Vorreiter in Europa zu machen. Ich kann das nachvollziehen, dafür ist er ja auch gewählt worden. Wir allerdings wurden für unsere Haltung in der Migrationsfrage und der Standortpolitik gewählt.