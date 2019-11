Erhöhung und wirksam ab der 9. Schulstufe

Um einkommensschwache Familien zu unterstützen, sei eine Erhöhung der Schulbeihilfe und die Anpassung der Grenzen an die soziale Bedürftigkeit der einzelnen Personen notwendig. Eine jährliche Valorisierung sollte garantieren, dass die Beihilfe wertgesichert bleibt. Und da gerade zu Beginn einer weiterführenden Schule – also in der 9. Schulstufe – hohe Kosten anfallen, sollte nicht nur die Heim- sondern auch die Schulbeihilfe schon zu dieser Zeit wirksam werden.