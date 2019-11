Gewalt in der Schule - in der Steiermark ist das traurige Realität. Laut dem Innenministerium wurden in den letzten drei Jahren 478 Körperverletzungen an steirischen Schulen angezeigt. Insgesamt gab es mehr als 3000 strafrechtliche Anzeigen. Offenbar herrscht in den Klassenzimmern ein erschreckendes Gewaltpotenzial.