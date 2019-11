„Am Dienstag sollte es bis hinab in die meisten Täler schneien“, sagt Meteorologe Steffen Dietz vom Wetterdienst UBIMET. Heftig wird es freilich in der folgenden Nacht, so dass es Mittwoch Morgen sogar in Innsbruck eine Schneedecke von bis zu 5 Zentimetern geben kann. Die weiße Pracht kommt von Süden, im Tiroler Gailtal sind vereinzelt sogar bis zu 75 Zentimeter denkbar. Die Niederschläge können zu Problemen auf Straße und Schiene führen.