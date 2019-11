Was ist Ihr persönlicher, alltäglicher Beitrag, um das Klima zu schützen?

Man muss bei sich selber anfangen. Wenn wir hier in Graz, in der Steiermark, das kaufen, was wir hier von den eigenen Produzenten haben, und nicht das, was massenhaft und billig in Containern über die Weltmeere hergebracht wird, dann habe ich einen ganz großen Beitrag dafür geleistet, dass der CO2-Ausstoß gesenkt wird.