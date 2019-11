Aber so, wie es scheint, tut sich in dieser Sache aktuell ein heller Streifen am eigentlich schon recht düsteren Horizont auf. Hier kommt nämlich das von der Bürgerinitiative angeforderte Gutachten des ehemaligen Lektors für Technoökonomie der Abfallwirtschaft an der WU Wien, Heinz Rassaerts, zum Tragen. In dieser Expertise wird klar auf eine Entscheidung des Landes Tirol vom 17. November 2005 verwiesen, laut der in Tirol ein Mindestabstand einer solchen Brecheranlage von 500 Metern zu besonders schützenswerten Nachbarbereichen wie Kurzonen, Krankenhäusern und Naturschutzgebieten einzuhalten ist.