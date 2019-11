Im Unterricht verboten!

Carmen Leitner ist seit über 10 Jahren in der Branche und sammelte bereits in der Volksschule Ampass Erfahrungen. Das schöne, deutsche Sprechen liegt ihr sehr am Herzen – und Mobiltelefone sind der Feind. „Es gründen sich ‘WhatsApp’-Gruppen, welche diverse Mitschüler ablichten und die sich danach im Internet in ihrer eigenen ,Sprache’ belustigen“, begründet Leitner die Regelung, dass Handys während des Unterrichts ausgeschalten werden müssen. Immer mehr Kinder und auch Erwachsene greifen heutzutage lieber zum Handy, als sich mit den deutschen Sprachhürden abzuquälen.