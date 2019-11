Mit einem Dreierpack beim 3:0-Sieg in Wolfsberg sicherte Erling Haaland Meister Salzburg nicht nur drei Punkte, sondern schraubte auch sein Trefferkonto in der Liga auf 15 hoch. Damit liegt er gleichauf mit Hans Krankl, der in seiner Rekordsaison 1977/78 ebenfalls 15 Treffer nach 14 Runden hatte.