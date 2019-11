Im Vorfeld der Personalvertretungswahlen besuchte am Montag eine FPÖ-Delegation mit Ex-Innenminister Herbert Kickl den Innsbrucker „Ziegelstadl“. Fazit: Beim Häftlingskomfort spiele man in der Champions League, für die Beamten aber nur in der Gebietsliga. Spitzenkandidat Devid Smole erhob Forderungen.