Die Ex-Außenministerin verteidigte die Einladung und sprach von einer Verkettung von Zufällen. Sie habe ihn eingeladen, weil bei der Verteilung der Einladungen an ihre Ministerkollegen bei einem Abendempfang mit Putin in Wien noch eine Karte übrig gewesen sei. „Ich hatte noch eine in der Hand und fragte meinen Mann, was er meint, wenn wir die letzte jetzt Putin geben, nur um sozusagen unsere Freude zu teilen, weil es ist doch etwas Kurioses: Man ist weit über 50 und heiratet zum ersten Mal“, sagte Kneissl heuer in einem Interview mit dem TV-Sender Puls 4. Sie hätte nie gedacht, dass der Präsident tatsächlich zusagt und auch erscheint. Ausladen habe sie ihn dann auch nicht mehr wollen, meinte Kneissl.