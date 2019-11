Hinsichtlich des aktuellen Verfahrens bezüglich eines möglichen Zusammenschlusses der Skigebiete Ötztal-Pitztal hat die Abteilung Umweltschutz des Landes am Montag den weiteren zeitlichen Ablauf festgelegt. „Nachdem mit Ende letzter Woche noch nicht alle vorzulegenden Gutachten vollständig vorgelegen und diese in das Gesamtgutachten einzuarbeiten sind, wird der Verhandlungsbeginn voraussichtlich am 22. Jänner 2020, mit Folgetagen, stattfinden“, heißt es in einer Aussendung.