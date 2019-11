Nun, an dieser Stelle sei gesagt, dass Ambros wieder voll da ist. Dabei war er eigentlich nie weg. „Na, aber wo. Nur jetzt geht es mir wieder super. Es ist einfach affengeil zu wissen, dass es mir in den nächsten Jahren wieder besser gehen wird, ich aufrecht stehen kann und nicht ständig Schmerzen haben muss“, so Ambros, der beim „Krone“-Besuch in seiner neuen Heimat Waidring in Tirol fürs Foto unseres Fotografen Markus Tschepp auch gleich bewies, wie gut er drauf ist. Und „größer“ ist er, gleich fünf Zentimenter. Was war also konkret in den letzten Wochen bei ihm los?