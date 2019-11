Der Internationale Tennis-Verband (ITF) hat die US-Amerikanerin Abigail Spears aufgrund eines positiven Dopingtests bei den diesjährigen US-Open vorläufig suspendiert. Die Gewinnerin von 21 WTA-Doppeltiteln sei am 31. August während des Grand-Slam-Turniers in New York positiv auf die anabolen Substanzen Testosteron und Prasteron getestet worden, so die ITF.