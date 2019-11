Mit der Steiermark immer eng verbunden

Alfredo Barsuglia wurde 1980 in Graz geboren, studierte später Malerei und Grafik an der Universität für Angewandte Kunst Wien. Der Steiermark blieb er allerdings immer verbunden, sei es mit Ausstellungen realistisch gemalter Tiere, Pflanzen, Einrichtungsgegenstände oder mit Objekten wie zuletzt in der Galerie Zimmermann Kratochwill, sei es mit seiner „Mariainsel“ bei der 6. Wasser Biennale 2018 in Fürstenfeld oder seiner eben erst zu Ende gegangenen Präsentation von Objekten im Grazer Glockenturm. Ganz früh schon in den 2000er-Jahren war er in der Werkstadt Graz und in der Galerie Ebensperger mit Arbeiten präsent. Darüberhinaus fasziniert den Vielseitigen auch immer wieder das Performative, wo er inszenierend oder selbst mitwirkend alternative Szenarien und Gegenräume entwickelt.