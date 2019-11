James Le Mesurier, Mitbegründer und wichtiger Unterstützer der syrischen Weißhelme, ist auf mysteriöse Weise in Istanbul ums Leben gekommen. Informationen des Büros der Zivilschutzorganisation zufolge sind die Umstände des Todes des früheren britischen Offiziers noch nicht geklärt. „James Le Mesurier ist am Montag in Istanbul gestorben und der Fall ist jetzt in den Händen der türkischen Polizei“, teilte Raid al-Salih, der Leiter des Istanbuler Büros, mit.