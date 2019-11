Bester Österreicher

Vieles relativiert sich also - vermutlich auch das mittelmäßige Abschneiden der ÖSV-Stars beim Saisonauftakt in Sölden. Feller war immerhin als bester Österreicher Zwölfter geworden. Danach erklärte via Video-Statement in Richtung Fans: „Ich hoffe, ihr drückt uns weiterhin die Daumen!“