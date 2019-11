Teamchef Toto Wolff wird am Wochenende erstmals in seiner Tätigkeit bei Mercedes einen Formel-1-Grand-Prix auslassen. „Der Große Preis von Brasilien wird das erste Rennen seit 2013, bei dem ich nicht an der Strecke sein werde. Nachdem wir beide WM-Titel gewonnen haben, gibt mir das mehr Zeit, um mich in Europa anderen Themen zu widmen“, wurde der Wiener in einer Aussendung zitiert.