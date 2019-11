Immer wieder Gesundheitsprobleme

Juncker hatte in der Vergangenheit vermehrt Gesundheitsprobleme. Im August brach er seinen Urlaub in Österreich für eine dringende Operation an der Gallenblase ab. Zudem klagte der Luxemburger immer wieder über Ischias-Beschwerden, mit denen er auch seinen manchmal schwankenden Gang erklärte, der zu Gerüchten über angebliche Alkoholprobleme des Kommissionschefs geführt hatte.