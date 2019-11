Sie verrichten ihren Dienst zu jeder Uhrzeit, bei jedem Wetter und sind das ganze Jahr über freiwillig zur Stelle. Gleichzeitig freut sich die Feuerwehr-Gemeinschaft weiterhin über großen Zulauf, wie Landeskommandant Alois Kögl in Oberwart berichtete. „Allein von 2016 bis 2018 ist eine Steigerung um 298 Mitglieder auf insgesamt 17.170 Kameraden zu verzeichnen“, verkündete der Floriani-Chef. Beim Feuerwehrtag wurde aber auch in die Zukunft geblickt. „Die Schwerpunkte für die kommenden Jahre umfassen das neue Feuerwehrgesetz, das Pilotprojekt Feuerwehrkids oder die Ausbildung der Mitglieder für Großschadens- und Katastrophenereignisse“, so Kögl. Vor den Vorhang geholt wurden jene Ortsgruppen, die in einem landesweiten Voting zu den acht beliebtesten Wehren gewählt worden waren: Gamischdorf, Glashütten bei Langeck, Mannersdorf an der Rabnitz, Jabing, Hornstein, Rudersdorf-Ort, Neuhaus am Klausenbach und Güssing. Anerkennung und ein großes Dankeschön gab es für jene Arbeitgeber, die die Arbeit der Florianis unterstützen, indem sie aktive Mitglieder beschäftigen und diese für Einsätze während der Arbeit freistellen. Sie erhielten die Auszeichnung Feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber.