In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Victor Adler, der Vater der österreichischen Sozialdemokratie, kommt 1852 als Sohn jüdischer Eltern in Prag zur Welt. 1855 übersiedelt die Familie nach Wien, wo Adler das Schottengymnasium besucht und danach Medizin studiert. Bald beginnt er sich politisch zu engagieren. 1889 gelingt es ihm, die unterschiedlichen sozialdemokratischen Gruppen am Hainfelder Parteitag zu einer einheitlichen Partei zu formen. Am 11. November 1918 stirbt Victor Adler.