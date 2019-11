Deshalb ändert der Intersport-Händler auch seinen Zugang zum alljährlichen Ausverkauf. „Es kann ja nicht sein, dass jemand bei uns im Dezember eine Winterjacke erwirbt, die es Tage später im Jänner dann um den halben Preis gibt. Diesen Wertverlust werden wir verhindern, indem es künftig die neueste Kollektion einfach nicht mehr im Ausverkauf gibt.“ Dabei arbeitet der Handel eng mit der Industrie zusammen. Dynafit bringt daher nur alle zwei Jahre neue Skimodelle auf den Markt. Bernhard hat deshalb die Marke Dynafit mit ihren Premium-Produkten wieder in das Sortiment aufgenommen. Und die Dynafit-Kollektion gefällt Bernhard sehr gut, als er diese bei seiner ersten Skitour in der heurigen Wintersaison mit der „BergKrone“ auf dem Mölltaler Gletscher gleich einem Härtetest unterziehen konnte. „Wir sind ein Fachhändler und müssen die Produkte kennen, die wir verkaufen, um unseren Kunden das beste Service bieten zu können“, erklärt Bernhard. Es zieht ja immer mehr Menschen hinaus in die Natur. „Vielen geht es dabei nicht unbedingt um sportliche Höchstleistung, es ist vielmehr für viele ein Ausgleich zum Alltag, eine Art Regeneration“, so Bernhard. Bei der Ausrüstung ist im Skitourenbereich die Gewichtsreduktion weiterhin ein großes Thema, ebenso wie das Pistengehen. Die Allround-Tourenskier und Tourenskischuhe werden deshalb immer pistenfahrtauglicher und auch die Outdoor-Bekleidung immer alltagstauglicher. Bernhard reagiert übrigens auf die große Nachfrage, indem er im kommenden März einen neuen Intersport-Flagship-Store in der Klagenfurter Völkermarkter Straße eröffnen wird - mit gut 3000 Quadratmetern Verkaufsfläche und genug Raum zum Probieren.