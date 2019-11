Schlag gegen die ausufernde Jugendkriminalität in Wien! Einer Gruppe von Einbrechern wurde in Floridsdorf und der Donaustadt jetzt das Handwerk gelegt. Die Verdächtigen sollen nicht weniger als in 77 Lokale ins Visier genommen haben. Bei einigen davon brachen sie ein, bei anderen blieb es beim Versuch. Die neunköpfige Multikulti-Bande erbeutete dabei rund 150.000 Euro und knackte Eingangstüren im Rekordtempo - „nur“ auf freiem Fuß angezeigt!