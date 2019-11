„Wir und unsere Mitgliedsinstitutionen möchten - neben alpinem Führungspersonal und Fachkräften - auch Menschen erreichen und animieren, die noch nicht im Bergsport verankert sind. Unser Ziel ist, einen sicheren Einstieg in den Alpinsport zu gewährleisten und somit von Beginn an, kompetente Rahmenbedingungen zu schaffen", sagt Prof. Dr. Karl Gabl, Präsident des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit. Auch aus diesem Grunde erhalten Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre freien Eintritt zur Alpinmesse. Das Angebot richtet sich an Anfänger und Einsteiger ebenso wie an Fortgeschrittene und Profis. Die Alpinmesse bot 2019 insgesamt 22 kostenfreie Workshops in sieben Kategorien, in denen Fachwissen auf Höchstniveau vermittelt wurde.