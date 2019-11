Ranghohe US-Regierungsmitglieder haben nach Angaben der früheren US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, gegen Präsident Donald Trump gearbeitet. Der ehemalige Außenminister Rex Tillerson und Ex-Stabschef John Kelly hätten in ihrer Amtszeit Trumps Autorität untergraben und auch sie dafür gewinnen wollen, so Haley laut „Washington Post“ in ihrem am Dienstag erscheinenden Buch.