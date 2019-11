„Unter den Festgenommenen sind Club-Manager, Schiedsrichter und Verbandsfunktionäre“, sagte ein Sprecher der bosnischen Staatsschutzbehörde Sipa in Sarajevo. Sie sollen Spiele in der bosnischen Staatsliga und in einer Regionalliga manipuliert haben. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die Saison 2018/19.