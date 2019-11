Quer durch Europa führt uns die filmische Reise in „Mind the Gap“ und zeigt uns die Schattenseiten eines freien Verkehrs an Waren und Dienstleistungen, der sich einseitig an den Bedürfnissen der großen Konzerne orientiert und die Menschen auf der Verliererseite hilflos zurücklässt: Industriebetriebe, die abwandern; Landstriche, die veröden; Arbeitsmigranten die zu Hause fehlen und in der Ferne die Löhne drücken; die sogenannten Working Poor, denen ein Alter in Armut bevorsteht; und nicht zuletzt Menschen, denen ihr jahrzehntelang vertrautes Lebensumfeld zunehmend fremd wird.