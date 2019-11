Verleihung von Orden durchaus üblich

Dass die beiden FPÖ-Politiker nun hohe Auszeichnungen der Republik bekommen, ist dennoch nichts Ungewöhnliches. So ist es durchaus üblich, Abgeordneten des Nationalrates oder Landtages nach zehn Jahren Zugehörigkeit diese Orden zu verleihen. Kitzmüller ist seit 2008 im Nationalrat, Vilimsky war es von 2006 bis 2014, dann wechselte er ins EU-Parlament. Vilimsky hatte sich allerdings in Sachen Ordenvergabe an andere Politiker in der Vergangenheit sehr oft negativ geäußert. So bezeichnete er die damalige Verleihung des goldenen Ehrenzeichens der Republik Österreich an den Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, als „Provokation der Bürger Europas“.