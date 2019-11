„Es fühlt sich sehr gut an. Gegen Federer zu spielen, ist jedes Mal etwas Besonderes, gegen ihn zu gewinnen, umso mehr“, erklärte Dominic Thiem nach seinem Auftaktsieg bei den ATP-Finals in London. Auf der Pressekonferenz meinte Thiem allerdings auch: „Wenn ich am Dienstag die Partie verliere, beginnt wieder das große Zittern.“ Sein ganzes Statement sehen Sie hier im Video (oben).