Das Album klingt jedenfalls so, als wäre es direkt in den 70er-Jahren aufgenommen worden. Das meine ich als Kompliment, denn viele versuchen so zu klingen, schaffen tun es aber nur die Wenigsten.

Dem stimme ich total zu. Einen Geschmack davon siehst du schon am Cover-Artwork. Die 70er sind meine goldene Ära, damals wurde meine Lieblingsmusik erschaffen. Auch Künstler wie David Bowie oder Led Zeppelin hatten dort ihre Höhepunkte und in Großbritannien entstand die großartigste Musik aller Zeiten. Teilweise schon in den 60ern. Damals wurde noch nicht so viel Technik verändert, denn in den 80er-Jahren verwendeten die Bands diese lieblosen Drum-Maschinen, hatten Schulterpölster und dämliche Frisuren. Selbst als ich in den 80ern erfolgreich wurde, habe ich mich nie als Teil davon gesehen. Es war mehr so, dass ich in der falschen Dekade gelandet war. Amy Winehouse hat das ähnlich gesehen und fühlte sich mehr in den 60ern verhaftet.