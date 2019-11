Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Kelvin Leerdam die Gastgeber in der 57. Minute in Führung. Victor Rodriguez (76.) erhöhte Seattles Führung auf 2:0, Raul Ruidiaz sorgte in der 90. Minute für die Entscheidung. Jozy Altidores Tor zum 1:3 in der Nachspielzeit kam für Toronto zu spät.