Ubisofts populärer Multiplayer-Taktikshooter „Rainbow Six Siege“ geht in eine neue Season namens „Shifting Tides“. Mit dabei sind neue Operatoren - auf Seiten der Angreifer die Scharfschützin Kali, auf Verteidigerseite der mit einer Steyr AUG-A2 bewaffnete Wamai. Welche Neuerungen „Shifting Tides“ sonst noch bringt, verraten die Entwickler im Gameplay-Trailer. Auf den Testservern kann „Shifting Tides“ ab sofort ausprobiert werden, die finale Version dürfte in wenigen Wochen folgen.