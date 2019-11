In Hamburg wurde in der Nacht auf Montag eine Frauenleiche auf der Straße abgelegt. Ein Nachbar wurde Zeuge des unheimlichen Vorgangs in einem Wohngebiet im Stadtteil Bramfeld und schlug bei der Polizei Alarm. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Frau eines natürlichen Todes starb und von drei Männern vor das Haus getragen wurde. Der Grund: Das Trio wollte die Leiche nicht mehr in der Wohnung haben.