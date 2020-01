„Ich erinnere mich an meinen ersten Kuss. Ich war 18 und es war bei ,Dawson‘s Creek‘ mit einem Stargast“, verriet Katie Holmes einmal in einem TV-Interview. Sie habe aber keine gute Erinnerungen an diesen Moment, so die Schauspielerin weiter. „Wenn du deinen ersten Kuss hast und er nicht so gut ist, dann kannst du einfach nach Hause gehen. Aber vor der Kamera ist es anders. Du musst noch mit ihm zu Mittag essen und vielleicht am nächsten Tag wieder mit ihm arbeiten.“