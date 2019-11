Server mit SMS in Warteschlange ausgefallen

Einer dieser Server versagte am 14. Februar den Dienst und wurde vom Netz genommen. Als er Anfang November wieder aktiviert wurde, steckten mehr als 168.000 SMS, viele mit Valentinsgrüßen, in der Warteschlange - und wurden ihren Empfängern zu deren Verwunderung Ende letzter Woche zu nächtlicher Stunde doch noch zugestellt.