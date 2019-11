Die Rechtsvertreter von M. teilten krone.at in dieser Angelegenheit noch am Montag mit: „Die bei der Hausdurchsuchung aufgefundene geringe Menge liegt weit unter der einschlägigen Grenzmenge. Unser Mandant hat gegenüber der Staatsanwaltschaft Wien klargestellt, dass ihm der Fund nicht gehört und er auch keine Kenntnis davon hatte, dass sich dieser in seiner Wohnung befand. Unser Mandant hat der Staatsanwaltschaft Wien mit Attest nachgewiesen, dass er keine Drogen konsumiert.“