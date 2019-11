Es braucht anscheinend noch einiges an Geduld, um alle Partner beim Thema Stammstrecken-Neubau für S-Bahnen in der Ostregion an einen Tisch zu bekommen. Landesrat Ludwig Schleritzko hat mit seinem Vorschlag nach einer Reise ins bayerische München jedenfalls für gehörigen Wirbel gesorgt. Am Wochenende meldete sich nun auch ÖBB-Chef Andreas Matthä zu Wort und erklärte, dass der aktuelle Ausbau schon Früchte trage und den Regionalbahnen samt Park-&-Ride-Anlagen auf dem Land die Zukunft in Wien gehöre.