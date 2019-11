Ein deutscher IS-Kämpfer soll noch am Montag abgeschoben werden, am Donnerstag will man sieben weitere deutschstämmige Dschihadisten abschieben. Ihre Ausreiseformalitäten seien in Rückführungszentren abgeschlossen worden, sagte der Sprecher des türkischen Innenministeriums, Ismail Catakli, am Montag. Der Sprecher verkündete zudem, ein US-Dschihadist sei am Montag bereits des Landes verwiesen worden. Er machte jedoch keine Angaben darüber, in welches Land der Mann abgeschoben wurde. Zudem wird ein Däne am Montag ausgewiesen.