Gloria Fuentes hatte ihr iPhone wegen eines defekten Displays in den Apple Store in Bakersfield, Kalifornien, gebracht, wie sie auf Facebook schildert. Zu Hause bemerkte sie, dass von ihrem Smartphone an eine ihr unbekannte Nummer eine MMS geschickt worden. Angehängt gewesen sei eines ihrer „extrem persönlichen Fotos“, das sie bereits vor einem Jahr für ihren Freund gemacht habe. Der Apple-Mitarbeiter, so Fuentes Schlussfolgerung, habe ihre Fotos demnach eine ganze Weile lang durchforstet.