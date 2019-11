Vergangenen Donnerstag, 7. November, wurde Martin Werner Bachler das letzte Mal gesehen. Seitdem sucht seine Familie verzweifelt nach dem 21-Jährigen aus aus Pörtschach am Wörthersee. Gesehen wurde er zuletzt beim Gasthaus „Tonewirt“ in Pischeldorf. Am Freitag wurde sein Handy in Völkermarkt geortet, dann bricht die Spur ab.