Dank der „langen Nacht der Spiele“ kann am Samstag übrigens bis 21 Uhr gezockt werden. Und wer das Vergnügen daheim fortsetzen möchte, darf beruhigt sein: Zahlreiche Gesellschaftsspiele können auch an Ort und Stelle erworben werden. Beratung zu den aktuellen Highlights bzw. Neuerscheinungen gibt es in der „Spielothek“.